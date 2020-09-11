النزاهة النيابية : ملفات تسعينية ستقدم إلى اللجنة العليا للتحقيق بقضايا الفساد

2020/09/11 | 10:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع – نصار الحاج

أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الجمعة، امتلاكها ملفات فساد تسعينية في جميع الوزارات وستقدمها إلى اللجنة العليا المختصة بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية.

وقالت عضو اللجنة النائبة عالية نصيف لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"لدى لجنة النزاهة النيابية ملفات أطلقت عليها (الملفات التسعينية) في جميع وزارات الدولة التي حصلت فيها عقود،"، مبينة أن "المقصود بالعقود التسعينية، دفع أموال من الدولة بقيمة 90 % من العقد و10% فقط للتنفيذ، فيتم عبر ذلك سرقة الـ 90% وتهريب أموال الدولة".

وأعربت عن "استعداد لجنة النزاهة النيابية للتعاون مع اللجنة المشكلة ،ووضع خبراتها ومعلوماتها من أجل مكافحة الفساد"، مشيرة إلى أن"تشكيل هذه اللجنة جاء بسبب الوضع الاستثنائي الذي يمر به البلد، وأن لجنة النزاهة النيابية تستبشر خيراً بها من أجل التخلص من آفة الفساد".

وشددت نصيف على أهمية أن "تعتمد اللجنة العليا في فتح ملفات الفساد والجرائم الجنائية الكبرى على المختصين وتجرى كشوفات على العقود التي أبرمتها الوزارات منذ العام 2003 وحتى الآن".

وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، قد أعلن في وقت سابق تشكيل لجنة عليا تختص بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية.

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