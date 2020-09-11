ما هي كمية الشوكولاتة الممكن تناولها دون ضرر؟

2020/09/11 | 10:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ذكرت الخدمة الصحفية لهيئة حماية المستهلك الروسية إنه لا يجب لأي شخص بالغ يتمتع بصحة جيدة أن يتناول ما يزيد عن 50 غراما من الشوكولاتة في المرة الواحدة، وعليه ألا يتناولها أكثر من مرتين في الأسبوع.

وقالت الهيئة في حديث لوسائل اعلام روسية، انه "بالنسبة لشخص بالغ يتمتع بصحة جيدة، يوصى بعدم تناول أكثر من 50 غراما من الشوكولاتة في المرة الواحدة، وليس أكثر من مرتين في الأسبوع".

وأكدت الخدمة الصحفية أنه لا ينصح قطعا بتناول الشوكولاتة للأطفال دون سن الثالثة، لأنها لن تجلب أي فائدة، وهذا المنتج ثقيل للغاية على معدة غير مستعدة.

وأشارت إلى أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس وست سنوات ينصحون بتناول 20 غراما بما لا يزيد عن مرتين في الأسبوع.

وشددت الهيئة على أن الشوكولاتة مفيدة في كميات محددة - فهي تزيد الكفاءة والتركيز وتحفز النشاط العقلي.

وأضافت الخدمة الصحفية أن "مضادات الأكسدة الموجودة في الشوكولاتة تساعد في إبطاء عملية الشيخوخة وتقوية جهاز المناعة".

ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن الشوكولاتة تحتوي على كمية كبيرة من السكر والدهون، لذا فإن الإفراط في تناولها يؤدي إلى السمنة ويزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للشوكولاتة يكون في 13 أيلول من كل عام.

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