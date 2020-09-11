مناورات صاروخية في الخليج.. سفن إيرانية تفتح النار على ’أهداف سطحية’

2020/09/11 | 10:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قامت السفن الحربية للقوة البحرية للجيش الايراني، الجمعة، بإطلاق صواريخ كروز سطح-سطح "نصر" لتدمير أهداف سطحية في اليوم الثاني للمرحلة الرئيسية لمناورات "ذوالفقار 99" المشتركة للجيش الايراني.



وقال المتحدث باسم المناورات الادميرال شهرام ايراني في تصريح تابعه "ناس"، (11 ايلول 2020)، إنه "استمرارا للمرحلة الرئيسية لمناورات ’ذوالفقار99’ للجيش الايراني قامت وحدات السفن الحربية للقوة البحرية للجيش بإطلاق نيرانها الصاروخية لتدمير أهداف سطحية في البحر".

واضاف، "في هذه المرحلة من المناورات قامت البارجة ’نجم’ بإطلاق صاروخ كروز ’نصر’ دمرت به بنجاح هدفا سطحيا في البحر".

واوضح، "تم اتخاذ سيناريوهات مختلفة ومعقدة في هذه المناورات لجعلها مطابقة لساحة المواجهة الحقيقية، ولقد قمنا بتنفيذ خطط متعددة في هذه المناورات لن نعلن للاعلام عن الكثير منها لبعض الاعتبارات".

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