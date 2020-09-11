الساعدي: بعض فقرات قانون الانتخابات ستخلق مشاكل بين الأطراف السياسية

2020/09/11 | 10:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصبين المحلل السياسي محمد الساعدي، ان بعض فقرات قانون الانتخابات الجديد ستخلق مشاكل في الأيام المقبلة بين الأطراف السياسية، لافتا الى ان بعض الأحزاب ستنتفع من القانون الجديد في حين ان البعض الاخر سيولد ضرراً لها.وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “بعض المحافظات ستكون دائرة واحدة، في حين ستكون محافظات أخرى مجموعة دوائر، وهو امر لايتناسب مع طموح بعض الأحزاب”.وأضاف ان “قانون الانتخابات سيمرر بصيغته الجديدة، في حين ان المشاكل ستكون مع المفوضية وأصحاب القرار بشأن تقرير مصير المحافظات بجعلها دائرة او مجموعة دوائر انتخابية”.وأوضح ان “بعض الأحزاب لديها ثقل في مجموعة محافظات، في وقت ستبرز فيه أسماء جديدة ترشح نفسها بشكل مستقل، وهو ما سترفضه بعض الأطراف السياسية في محاولة منها لخلق دوائر انتخابية على وفق مقاساتها”.



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