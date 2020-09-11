بالصور.. إزالة هياكل متجاوزة جنوب بغداد

2020/09/11 | 10:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت امانة بغداد عن قيام ملاكاتها في دائرة بلدية الرشيد وباسناد مديرية الحراسات في امانة بغداد بحملة ازالت خلالها عدد من التجاوزات الجسيمة تضمنت هياكل لعمارة ومحال تجارية ودور شيدت تجاوزاً على ارض زراعية ضمن منطقة الشهداء خلف سوق رضا المحلة 873 جنوب العاصمة

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