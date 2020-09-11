الكاظمي يلتقي رئيس الاقليم

2020/09/11 | 10:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} ألتقى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، إلى رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني في مكتب الأخير بأربيل.





وسيعقد الكاظمي وبارزاني مباحثات ثنائية، تخص الأوضاع في العراق وإقليم كردستان.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وصل إلى أربيل، يوم أمس الخميس، لأول مرة منذ تسلمه رئاسة الوزراء.

وأجرى خلال الزيارة سلسلة لقاءات في أربيل كما سيتوجه اليوم الى مدينة السليمانية للقاء قادة الاتحاد الوطني الكردستاني.

عمار المسعودي

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