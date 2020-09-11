أمانة بغداد تعلن إزالة تجاوزات 'جسيمة' جنوبي العاصمة

2020/09/11 | 10:49 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت أمانة بغداد، الجمعة، عن إزالة تجاوزات "جسيمة" على أراضٍ زراعية جنوبي العاصمة.

وقالت الأمانة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "دائرة بلدية الرشيد وبإسناد مديرية الحراسات في أمانة بغداد بحملة أزالت خلالها عدد من التجاوزات الجسيمة".وأضافت أن التجاوزات "تضمنت هياكل عمارة ومحال تجارية ودوراً شيدت تجاوزاً على أرض زراعية ضمن منطقة الشهداء خلف سوق رضا المحلة 873 جنوب العاصمة".





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