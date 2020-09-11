تأثر المعنويات بزيادة مفاجئة للمخزونات.. انخفاض في أسعار النفط لليوم الثاني

2020/09/11 | 10:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، لليوم الثاني على التاولي بسبب تأثر المعنويات الناتجة عن زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية.

وتراجع خام برنت 15 سنتا أو ما يعادل 0.4% إلى 39.91 دولار للبرميل بحلول قرابة الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت بغداد، بعد أن هبط نحو اثنين بالمئة يوم الخميس.

ونزل الخام الأمريكي سبعة سنتات أو ما يعادل 0.2% إلى 37.23 دولار للبرميل، بعد أن انخفض 2% في الجلسة السابقة.

وتسببت زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية في التأثير سلبا على المعنويات التي تعاني بالفعل في ظل تآكل الطلب على الوقود مع استمرار جائحة كورونا.

وانخفض الخامان القياسيات ما يزيد عن 6%لكل منهما هذا الأسبوع ويتجهان صوب تسجيل خسائر للأسبوع الثاني، إذ تضاءلت الآمال في تعاف منتظم للطلب على الوقود في ظل مؤشرات على موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت المخزونات الأسبوع الماضي على عكس التوقعات، إذ عادت مصافي التكرير ببطء إلى العمليات بعد إغلاق مواقع الإنتاج بسبب عواصف في خليج المكسيك ومنطقة أوسع نطاقا.

وارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة مليوني برميل مقارنة مع توقعات بانخفاضها 1.3 مليون برميل.

وفي مؤشر سلبي آخر، بدأ المتعاملون يحجزون ناقلات لتخزين النفط الخام والديزل، في ظل تعثر التعافي الاقتصادي مع استمرار جائحة كوفيد-19 بلا هوادة.

ومن المرجح أن تُطرح مسألة زيادة المخزونات خلال اجتماع في 17 سبتمبر أيلول للجنة مراقبة السوق التابعة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في المجموعة المعروفة باسم أوبك+.

وتقيد المجموعة الإمدادات لخفض المخزونات لكن محللين يقولون إن الاجتماع سيركز على الأرجح على امتثال الأعضاء بدلا من السعي لتخفيضات أكبر.

المصدر : رويترز

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