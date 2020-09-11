المالية النيابية عن آلية الاقتراض : غير مدروسة وستتحمل الاجيال تبعاتها

2020/09/11 | 10:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / انتقدت اللجنة المالية البرلمانية آلية الاقتراض وابدت تحفظها عليها ، واصفة اياها بانها :" غير مدروسة من قبل الحكومة ".وقالت اللجنة في بيان صحفي ، على خلفية استضافتها وزير المالية علي عبد الامير علاوي ووكيل الوزارة ومدراء عامين لمصارف الرافدين والرشيد وهيئتي الضرائب والكمارك :" ان قيمة فوائد هذه القروض كبيرة وستلقي بثقلها على كاهل الدولة في المستقبل ،وان الاجيال القادمة ستتحمل تبعاتها ".



واضافت :" ان الموافقة على قانون الاقتراض المحلي والخارجي الذي اقره مجلس النواب ، جاءت بضغط من اللجنة المالية وتحملت فيه المسؤولية لسد العجز الكبير في الموازنة وتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية واخراج البلاد من هذه الازمة " ، مشيرة الى :" ان تمرير قانون الاقتراض كان مشروطاً من قبل اللجنة بتقديم الحكومة ورقة الاصلاح الاقتصادي والمالي ، الذي يمثل رؤية حقيقية لحل الازمة المالية دون الاعتماد على سياسة الاقتراض المرفوضة من قبلنا "./ انتهى

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