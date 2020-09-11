مصرف الرافدين يعلن رفع دفعة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية

2020/09/11 | 10:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اعلن مصرف الرافدين عن رفع دفعة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية .



وقال المكتب الاعلامي لمصرف الرافدين في بيان ، اليوم الجمعة ، تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" تم رفع دفعة جديدة من سلف موظفي الدولة ومنتسبي الداخلية عن طريق بطاقة الماستر كارد".واضاف البيان:" ان منح هذه السلف يكون بواسطة التقديم الكترونيا ، من خلال الرابط https://qi.iq/loans "./انتهى2

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