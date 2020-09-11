الديوان الاميري في الكويت يؤكد استقرار صحة امير البلاد

2020/09/11 | 10:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد الديوان الاميري في الكويت استقرار صحة امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ( 91 عاما).وقال بيان للديوان الاميري ، بحسب وكالة الانباء الكويتية "كونا " :" ردا على ما تداولته بعض وسائل الاعلام من اخبار عارية عن الصحة فقد اكد وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي جراح الصباح ان الديوان الاميري على تواصل مستمر مع الشيخ مشعل الاحمد نائب رئيس الحرس الوطني الذي طمأن الجميع على صحة امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وان الحالة الصحية له مستقرة ويتلقى العلاج المقرر ".واضاف البيان :" ان الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء يضمن البيان الاسبوعي لمجلس الوزراء فقرة عن الوضع الصحي للامير ".وتابع:" يهيب الديوان الاميري بالجميع تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة اميرالبلاد من مصادرها الرسمية ، وان لا يلتفت الى الاخبار المغرضة "./انتهى2

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