رواد تويتر يعلقون على قرار ترامب بشأن مصير قواته في العراق

2020/09/11 | 10:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب تخفيض عدد القوات الامريكية في العراق واعلن قائد القيادة المركزية الاميركية الجنرال كينيث ماكينزي ان هذا العدد سينخف...

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