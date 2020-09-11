2020/09/11 | 10:53 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي - صورة: رئاسة الإقليم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجيرفان بارزاني يجتمع مع الكاظمي ويبحث معه جملة من الملفات) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيجيرفان بارزاني يجتمع مع الكاظمي ويبحث معه جملة من الملفات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).