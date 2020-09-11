عضو في الهيأة العامة: ولائم لشراء أصوات انتخابات الجوية غداً

2020/09/11 | 11:05 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} قال عضو في الهيأة العامة لنادي القوة الجوية، ان "ولائم تقام لشراء الأصوات في انتخابات الهيأة المقررة غداً السبت" على حد قوله.





وذكر علي جبار في برنامج {كوورة} بثته قناة الفرات الفضائية مساء الخميس "هنالك أشخاص بدأت بالتثقيف لنفسها من خلال ولائم لشراء الأصوات، لكن لم يتم حتى الان عرض أي برنامج انتخابي او خطط مستقبلية للنادي" مشيراً الى ان "عدداً من الأشخاص فشلوا في الادارة الا انهم يفوزون في الانتخابات ويجب معرفة الأمور الإيجابية التي تساعد الفريق للارتقاء".

وبين، ان "المسائل السلبية المتواجدة في الإدارة السابقة وتكرار سيناريو الانتخابات الماضية وارد"، لافتا الى ان "صوت واحد ليس له أي تأثير في الهيأة العامة لكن مسيرتي تشهد بحبي للنادي".

واكد جبار، ان "الحظوظ موجودة للأشخاص المحبين للنادي ولا اشكال لفوز حمادي احمد {نجم الفريق الكروي}، ولم يكن هنالك أي اعتراض عن الهيأة الإدارية ومن حقه الشرعي بالدخول للانتخابات والجميع يعرف ان هنالك أصوات من الهيأة الإدارية السابقة وقفت وساومته بين اللعب وعضوية الهيأة الإدارية".

وأضاف "نتمنى ان يكون هنالك توازن وعدم عسكرة الأندية، ولا نجزم فوز الضباط وان اللجنة المشرفة عل الانتخابات عُينت من رئيس الهيأة المؤقتة".

وتابع "كما نتمنى من الهيأة العامة ان تكون على دراية وان تضع مصلحة النادي فوق كل شي وان يكون للنادي ملعب وبناية"، مشيرا الى ان "الهجوم الذي تعرضت له والكره الذي اشهده بسبب حبي للنادي وتعلقي به".

وأوضح ان "اللاعب هوار ملا محمد يستحق ان يكون له مكانة في النادي، ولا نمتلك معلومات عن وجوده واسمه طرح لأكثر من مرة ولا أي شخص يشكل على حبه واخلاصه للنادي، لكنه {هوار} كسول غير نشيط في طموحه بالنادي وربما في المستقبل سيكون له أرضية قوية لاحتواءه".

وتابع اننا "لا نريد ان نستبق الاحداث وان الأمور مبهمة حتى انتهاء الانتخابات ونتمنى من الجميع المضي قدما لخدمة النادي" مبينا ان "الذي لم يكن له رؤية في الماضي لايحق له ان يكون موجود في الهيأة الإدارية للنادي ولا يوجد مبرر لوجودهم".

رغد دحام

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