خبير اقتصادي: موارد كبيرة غير مستغلة ممكن ان تكون بديلة للنفط في الموازنة

2020/09/11 | 11:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصاوضح الخبير الاقتصادي وسام التميمي، ان الكثير من الموارد مازالت غير مستغلة وبالامكان اللجوء اليها لتكون بديلة للنفط في تعظيم موارد الموازنة وتحقيق فائدة كبيرة للشعب والقضاء على البطالة ايضا.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “الاف الاراضي موجودة عند اطراف المدن بالامكان تقطيعها وبيعها بالتقسيط على المواطنين، لتحقيق ايرادات كبيرة وتساهم في القضاء على ازمة السكن وتخفيض اسعار العقارات المرتفعة والقضاء على البطالة من خلال تشغيل الكثير من اصحاب الاختصاص في مجال البناء”.واضاف ان “الكثير من الاراضي الزراعية مهملة وبالامكان استغلالها وطرحها للاستثمار من اجل احيائها من جديد والاستفادة من مبالغ المحصول وتصدير الفائص منه الى الخارج، وتخصيص جزء من تلك الاراضي كحقول دواجن واغنام واسماك”.وبين ان “مشاريع انشاء الطرق الدولية قد تكون مكلفة لكنها تأتي بارباح كبيرة من خلال ربط العراق باوروبا، واستيفاء رسوم من الدول التي ترغب بالحصول على بضائعها عن طريق العراق، وبالتالي هو مورد اخر يساهم في تقليص الازمة المالية ورفد الموازنة بالمبالغ التي تحتاجها”.



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