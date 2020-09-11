انخفاض سعر برميل برنت الى دون الـ40 دولارا

2020/09/11 | 11:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة- واع

انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وسجل خام "برنت" قراءة دون مستوى الـ40 دولاراً للبرميل، وسط مخاوف متزايدة من قبل المستثمرين بشأن تعافي الطلب على الخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.37% إلى 39.91 دولاراً للبرميل، ويوم الثلاثاء الماضي هبط "برنت" دون مستوى الـ40 دولاراً للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية حزيران 2020.

في حين تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 0.27% إلى 37.2 دولاراً للبرميل، وفقاً لما أظهرته التداولات.

ولا تزال الأسواق تتخوف بشأن تأثير أزمة كورونا على أسواق النفط، إذ لا تزال الأزمة تضغط بشدة على الطلب على الوقود.

وازداد تشاؤم المستثمرين حول تعافي الطلب بعدما أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية الخميس زيادة غير متوقعة في احتياطيات النفط التجارية للولايات المتحدة، حيث صعدت الاحتياطيات في الأسبوع المنتهي في 4 ايلول الجاري بمقدار مليوني برميل وبلغت نحو 500.4 مليون برميل، في حين توقع المحللون زيادة قدرها 1.3 مليون برميل.

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