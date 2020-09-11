صور جوية تكشف ما فعلته ميانمار بقرى الروهينغا

2020/09/11 | 11:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت قرية كان كيا واحدة من حوالي 400 قرية دمرها جيش ميانمار في عام 2017، وفقًا لصور الأقمار الصناعية التي حللتها هيومن رايتس ووتش، وهي واحدة من بين عشرات الأسماء التي تم محوها.

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