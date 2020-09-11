موضحة سبب تسميتها.. النزاهة النيابية تكشف تفاصيل ''الملفات التسعينية''

2020/09/11 | 11:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت لجنة النزاهة النيابية، الجمعة، امتلاكها ملفات فساد يطلق عليها اسم (الملفات التسعينية) مبينة ان المقصود بالتسمية، هو دفع أموال من الدولة بقيمة 10% فقط لتنفيذ العقود، وسرقة الـ 90% المتبقية.

وقالت عضو اللجنة النائبة عالية نصيف في تصريح لها اليوم (11 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "لدى لجنة النزاهة النيابية ملفات أطلقت عليها (الملفات التسعينية) في جميع وزارات الدولة التي حصلت فيها عقود"، مبينة أن "المقصود بالعقود التسعينية، دفع أموال من الدولة بقيمة 90 % من العقد و10% فقط للتنفيذ، فيتم عبر ذلك سرقة الـ 90% وتهريب أموال الدولة".

وأعربت عن "استعداد لجنة النزاهة النيابية للتعاون مع اللجنة المشكلة، ووضع خبراتها ومعلوماتها من أجل مكافحة الفساد"، مشيرة إلى أن "تشكيل هذه اللجنة جاء بسبب الوضع الاستثنائي الذي يمر به البلد، وأن لجنة النزاهة النيابية تستبشر خيرا بها من أجل التخلص من آفة الفساد".

وشددت نصيف على أهمية أن "تعتمد اللجنة العليا في فتح ملفات الفساد والجرائم الجنائية الكبرى على المختصين وتجرى كشوفات على العقود التي أبرمتها الوزارات منذ العام 2003 وحتى الآن".

وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، قد أعلن في وقت سابق تشكيل لجنة عليا تختص بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية.

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