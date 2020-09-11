الإنسحاب الأميركي من العراق مطلبا شعبيا في العراق واميركا

2020/09/11 | 11:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الكاتب السياسي الدكتور عماد عبد الهادي ان قرار ترامب بتقليص قواته في العراق كان وعدا انتخابيا....

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