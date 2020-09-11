2020/09/11 | 11:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ينشر "ناس" قائمة بأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والمعادن في الأسواق العراقية، ليوم الجمعة، (11 أيلول 2020) بحسب رصد متخصصين.



اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار : 123,500

سعر شراء الدولار : 122,500

العملات العالمية الأجنبية

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 118,35 دولار

الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 128,19 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 745,88 ليرة تركية

المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1943,24$

النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت = 39,95 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 37,26 دولار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائمة بأسعار المعادن والعملات والنفط) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائمة بأسعار المعادن والعملات والنفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).