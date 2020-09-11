الكاظمي يلتقي رئيس اقليم كردستان

2020/09/11 | 11:24 - المصدر: وكالة نينا

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حريق ب 10 خيام في مخيم للنازحين بدهوك

بغداد/ نينا/ اعلنت مفوضية حقوق الانسان، عن اندلاع حريق في عشرة خيام في مخيم جمشكو للنازحين بدهوك.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه انه ان "حريقا شب في مخيم جمشكو للنازحين في محافظة دهوك بسبب تماس كهربائي ادى الى حرق عشر خيام للنازحين دون

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