“تويوتا” نحو الذكاء الصناعي والسيارات من دون سائق: صندوق استثماري بـ800 مليون دولار

2020/09/11 | 11:36 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت شركة تويوتا إنشاء صندوق استثمار عالمي جديد بقيمة 800 مليون دولار لدعم شركات في مرحلة النمو بالاعتماد على الذكاء الصناعي والأتمتة والتعلم الآلي والبيانات والتحليلات والاتصال والمدن الذكية.

ويعد الصندوق أحد الخطوات الرئيسية الأولى التي تتخذها شركة تويوتا بعد إعلانها أواخر تموز عن تشكيل شركة قابضة جديدة ستبدأ عملياتها في كانون الثاني 2021، وستحل محل شركة أخرى تعمل من طوكيو.

وتسعى شركة تويوتا إلى تسريع عملية انتقالها من كونها صانع سيارات تقليديا، لتصبح شركة ذات تركيز أوسع على التنقل.

وتهدف الشركة إلى تحسين استخدام وموثوقية السيارات من دون سائق، إلى تطوير “روبوتات شريكة تركز على دعم الأشخاص غير القادرين على التحرك بمفردهم، بما في ذلك السكان المسنين.

حرية الحركة للجميع

قالت شركة تويوتا في بيان: “من الآن فصاعدًا، ستوفر شركة تويوتا مجموعة متنوعة من خدمات التنقل وحلول النقل للناس في جميع أنحاء العالم، وذلك في إطار تحويل شركة تويوتا إلى شركة تنقل تجلب المتعة وحرية الحركة للجميع”.

على الصعيد العالمي، قالت شركة صناعة السيارات إنها باعت 8.96 مليون سيارة خلال السنة المالية التي انتهت في 31 آذار مع بداية جائحة فيروس كورونا العالمي انخفاض 0.2% عن العام السابق، مع تأثير وباء كوفيد-19 على المبيعات طوال معظم عام 2020، وتوقعت الشركة أنها ستبيع 7 ملايين سيارة في هذه السنة المالية.

أصبحت تويوتا هذا الأسبوع أول شركة يابانية كبرى لصناعة السيارات تطلق “متجرًا” للسيارات المستعملة عبر الإنترنت، بالتعاون مع تجار السيارات اليابانيين.

وقالت الشركة إن الخدمة تسمح للمستهلكين اليابانيين بمشاهدة المركبات والحصول على عرض أسعار والتعامل مع العقود لنحو 200 مركبة مستعملة تم شراؤها من خلال وكلاء تويوتا المختارين.



تأتي هذه الخطوة كاستجابة للمخاوف بشأن انتشار وباء كوفيد-19.



ستعمل الخدمة 24 ساعة في اليوم، طوال العام.

المصدر : فوربس

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