الكاظمي يتوجه الى السليمانية.. وبارزاني: أجرينا مباحثات بناءة

2020/09/11 | 11:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنتهى الاجتماع الذي عُقِدَ صباح اليوم الجمعة، بين رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ورئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني في أربيل.وعقب الاجتماع، توجه الكاظمي إلى السليمانية، للاجتماع مع مسؤولي المحافظة، وذلك في اليوم الثاني من زيارته إلى إقليم كوردستان.وعلق بارزاني على اللقاء بالقول في تغريدة على تويتر: "يسعدني استقبال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له صباح اليوم في اربيل ، واصلنا محادثاتنا البناءة لحل القضايا المتبقية بين إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية العراقية وبحثنا القضايا ذات الاهتمام المشترك".ومن المقرر ان يصل الكاظمي، اليوم، الى محافظة السليمانية، كما سيقوم بزيارة محافظة حلبجة.وسيقوم الكاظمي بحسب مصادر مطلعة "بالاجتماع مع قيادة الاحزاب الكردستانية والمسؤولين في ادارة محافظتي السليمانية وحلبجة كما سيقوم بزيارة منفذي باشماغ وطويلة" مع ايران.عمار المسعودي شارك إذا أردت

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