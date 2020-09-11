السيد عمار الحكيم يطالب الحكومة بتقديم الخدمة لشريحة المكفوفين من الكفاءات

2020/09/11 | 11:36 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} طالب رئيس تحالف عراقيون، السيد عمار الحكيم، الحكومة والمؤسسات المعنية بتقديم الخدمة لشريحة المكفوفين من الكفاءات وحملة الشهادات العليا.





وذكر بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان السيد عمار الحكيم "ألتقى عددا من المكفوفين من الكفاءات وحملة الشهادات العليا واستمع الى همومهم ومشاكلهم وسبل حلها بطريقة تنصف هذه الشريحة وتثمن عطاءها".

وبين "أهمية النظر بمطالب شريحة المكفوفين وسن وتفعيل القوانين التي تنصف ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأشاد السيد عمار الحكيم "بالروح العالية والمثابرة والهمة عند هذه الشريحة التي ما انفكت تعطينا رسائل التمسك بالحياة وبقيمة العمل" مطالباً "الحكومة والمؤسسات المعنية بتقديم الخدمة لهذه الشريحة وطالبنا الجامعات باستقطاب طاقاتها تقديرا لجهدها وعطائها".

ووعد "بمتابعة مطالبهم مع الجهات ذات العلاقة" داعياً اياهم، الى "إدامة العطاء والابداع في رسالة واضحة لجميع شرائح المجتمع الأخرى للاقتداء بهم".

ولفت السيد عمار الحكيم الى "رعاية تيار الحكمة الوطني لهذه الشريحة حيث عقد العديد من المؤتمرات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة وتابع تنفيذ العديد من القوانين الخاصة بهم".

عمار المسعودي

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