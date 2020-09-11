بيروت؟؟؟...غضب الله؟... أم إجرام الفاسدين والمتآمرين؟؟؟!!!... - غسان صابور

2020/09/11 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور بــيــروت؟؟؟...



غضب الله؟..



أم إجرام الفاسدين والمتآمرين؟؟؟!!!...بيروت التي كانت مدينة عالمية مزدهرة..



رائعة..



جميلة..



مرفأ أمان الأحرار..



وكل من تبقى منهم بالعالم العربي...



أصبحت مدينة الموت والفوضى والفساد والإهمال والخراب والتخريب..



والتآمر والجواسيس والعلات الطائفية...البارحة أطنان من دواليب السيارات المتكدسة… مئات آلاف الليترات من الزيت..



وأطنان من المواد الغذائية المعلبة المحفوظة بآل ......





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