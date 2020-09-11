سوق اليوم.. باقة بأسعار صرف الدولار وعملات أجنبية أخرى والمعادن والنفط

2020/09/11 | 11:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تنشر “يس عراق” أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وبعض العملات الأجنبية والمعادن والنفط اليوم الجمعة 11 أيلول 2020 :

اسعار مكاتب الصيرفة :سعر بيع الدولار : 123,500سعر شراء الدولار : 122,500…………

العملات العالمية الأجنبيةاليورو السعر العالمي : 100 يورو = 118,35 دولارالأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 128,19 دولارالليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 745,88 ليرة تركية…………

المعادنسعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1943,24$…………..

النفطسعر برميل نفط الخام برنـت = 39,95 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي = 37,26 دولار

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