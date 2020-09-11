الكاظمي يصل الى السليمانية

2020/09/11 | 11:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الثقافة: زيارة مرتقبة إلى السعودية لابرام اتفاقيات تخص السياحة

يعتزم وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الخميس، زيارة السعودية لابرام اتفاقيات تخص السياحة، فضلا عن ادراج بعض المواقع المشتركة على لائحة التراث العالمي، فيما أشار إلى ان الوزارة في مرحلة دراسة العطل الرسمية وتقديمها الى مجلس الوزراء.

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