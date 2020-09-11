الجيش الأردني يكشف سبب انفجار

2020/09/11 | 11:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القوات المسلحة الأردنية في بيان أن الإنفجار الذي وقع فجر الجمعة في مستودع للذخيرة في منطقة غير مأهولة شرقي مدينة الزرقاء (25 كلم شرق العاصمة عمّان) كان نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ولم يسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

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