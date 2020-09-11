لزيادة المساحات الخضراء.. الزراعة تتخذ اجراءات وتوجه بها المديريات البلدية

2020/09/11 | 11:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وجه وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي، الجمعة دائرتي البستنه والغابات بتجهيز مختلف شتلات الاشجار المتوفرة في مشاتل و محطات البستنه والغابات الى الجهات الراغبة بالمساهمة في التشجير من اجل زيادة المساحات الخضراء .

جاء ذلك في بيان نقله الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف وتلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم (11 ايلول 2030)، والذي أكد فيه ، بأن الوزير الخفاجي اشار الى ان الوزارة بادرت بعملية الاهداء للشتلات والاشجار و بدون بدل و جاء ذلك لوجود الضائقة المالية للبلديات والدوائر الحكومية في بغداد والمحافظات نتيجة للظروف المالية التي يمر بها البلد ، فضلا عن الاهتمام بالمساحات الخضراء وزيادتها، واشار الخفاجي الى أن ذلك يعد تعويضا عن حالات التجريف الحاصلة في مراكز المدن وخاصة العاصمة بغداد .

وفي سياق متصل اكد الخفاجي بأنه اتصل بامينة بغداد من أجل حث الدوائر البلدية التابعة لها بالتحرك السريع لأستلام كافة أنواع الشتلات من محطات البستنة والغابات و بدون بدل وعلى سبيل الاهداء، مشيرا بأنه طلب من كافة البلديات والدوائر في المحافظات في ذات الهدف من اجل تقليل المساحات التي تم تجريفها وبشكل غير قانوني ،فضلا عن منظمات المجتمع المدني والناشطين ضمن حملات التشجير التي يقومون بها.

ونوه الخفاجي الى أن وزارة الزراعة ومن خلال دائرة الغابات والتصحر قامت بتأهيل المشاتل التابعة لها في كل المحافظات وأصبحث مشاتل ضخمة تساهم في تجهيز كافة الدوائر البلدية في بغداد والمحافظات بأنواع مختلفة من أشجار الغابات الملطفة للبيئة والتي تساهم في تنمية الغطاء النباتي والتقليل من التغيرات المناخية فضلا عن التخفيض في درجات الحرارة، موضحا بان الوزارة ومن خلال دائرة البستنة جهزت محافظة كركوك بـ ٥٠٠ فسيلة وام نخيل مختلفة الاصناف ، فضلا عن قرب تجهيز محافظتي الديوانية و واسط بالكميات المطلوبة من شتلات الزيتون ، كما أكد الخفاجي على توجيه بتجهيز خمسة الاف شتلة زيتون الى حملة من الصحراء الى الخضراء دعما لجهود الشباب والناشطين في زيادة المساحات الخضراء ، مشيرأ الى أن الوزارة مستعدة لتجهيز كافة الجهات التي تساهم في ارساء الثقافة المجتمعية بغية الاهتمام بالتشجير والحد من حالات التصحر بالعديد من شتلات الزيتون واشجار الغابات الدائمة الخضرة والتي تأتي بشكل طلبات اصولية وبدون بدل، وأكد الخفاجي بأن الوزارة وبجهود الفلاحين والمزارعين ومنتجي الدواجن والثروة الحيوانية تمكنت من توفير المنتجات الزراعية وتسهيل ايصالها للمواطن وباسعار مناسبة وخاصة في ظل جائحة كورونا ، فضلا عن الوصول الى الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب والخضر ومنتجات الثروة الحيوانية من بيض المائدة والدجاج اللاحم والاسماك ، مشيرأ الى أن الوزارة مازالت موفرة ٢٥ مادة زراعية، فضلا عن توجهاتها بتصدير المحاصيل الفائضة عن الحاجة ومنها الشعير العلفي اضافة الى قرب تصديرها للتمور من خلال القطاع الخاص مؤكدا على ان الوزارة ماضية في تطوير القطاع الزراعي انتاجا من جانب وزيادة المساحات الخضراء من جانب اخر ، داعياً الجميع بالمساهمة الفعالة في حملات التشجير في البلاد بغية مكافحة التصحر وتحسين البيئة.

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