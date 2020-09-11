الكاظمي ونيجيرفان البارزاني يبحثان الأوضاع في العراق وإقليم كردستان

2020/09/11 | 11:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني اجتماعا ثنائيا في أربيل.

مصادر صحفية أكدت أن الجانبين بحثا الأوضاع في العراق وإقليم كردستان، والتأكيد على ضرورة التنسيق التام بين الحكومتين الاتحادية والإقليم في مختلف المجالات، لمعالجة التحديات الكبيرة.

وعقب الاجتماع، توجه الكاظمي إلى السليمانية، للاجتماع مع مسؤولي المحافظة، وذلك في اليوم الثاني من زيارته إلى إقليم كردستان.

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