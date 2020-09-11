مكتبه الإعلامي: الكاظمي يصل إلى السليمانية

2020/09/11 | 11:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، عن وصول الأخير إلى محافظة السليمانية.

وقال المكتب في بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل إلى السليمانية".وكان الكاظمي، وصل أمس الخميس، إلى إقليم كردسان، والتقى برئيس برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني.

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