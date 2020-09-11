الكاظمي والبارزاني يؤكدان اعتماد 'حوار متبادل' والسعي لإجراء انتخابات 'ناجحة'

2020/09/11 | 11:53 - المصدر: السومرية نيوز

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اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، الجمعة، على اعتماد "حوار متبادل" والسعي لإجراء انتخابات "ناجحة".

قال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن الأخير "التقى، اليوم الجمعة، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وذلك ضمن زيارة سيادته الحالية الى الإقليم، وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع والقضايا التي يشهدها البلد.".

واضاف المكتب، "كما جرى طرح الملفات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، والتأكيد المشترك على أهمية توحيد الصفوف والمواقف في مواجهة التحديات الراهنة، وشهد اللقاء توافقاً مشتركاً وتأكيداً على أهمية اعتماد الحوار المتبادل والدستور كخيمة جامعة لحل كل الملفات، والوصول بها الى أفضل صورة تخدم الشعب العراقي بجميع مكوناته".وتابع، "أن "اللقاء شهد ايضا تأكيد استمرار التنسيق الأمني ضمن القوات المسلحة لمنع فلول داعش الإرهابية من النفاذ بأي صورة، وبما يؤمّن الاستقرار وعودة النازحين الكاملة، وإجراء عملية انتخابية ناجحة تكون المعبّر الحقيقي عن إرادة العراقيين واختياراتهم الديمقراطية".

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