ترامب : سنخفض قواتنا إلى نحو ألفي جندي في العراق

2020/09/11 | 11:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس، إن الولايات المتحدة ستخفض قواتها في العراق إلى نحو ألفي جندي خلال فترة قصيرة جدا....

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