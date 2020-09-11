الخطاب الاميركي بشأن الإنسحاب العسكري من العراق متناقض

2020/09/11 | 11:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القيادي في كتائب سيد الشهداء في العراق الشيخ كاظم الفرطوسي ان الخطاب الاميركي بشأن سحب القوات العسكرية من العراق متناقض لأن لكل من الخارجية والمؤ...

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