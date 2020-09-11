سواريز يقترب من الجواز الإيطالي

2020/09/11 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

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مازال مستقبل المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز في حالة ارتباك تام، فعندما ظهر أنه على بُعد خطوة واحدة من يوفنتوس ظهرت تقارير عن إمكانيات إعادة التفكير في المستقبل وأن لويس قرر إيقاف المفاوضات مع نادي السيدة العجوز.

وبحسب ما أعلنته قناة TV3 يوم الخميس فإن المهاجم المُلقب بـ ”البيستوليرو” لا يستبعد البقاء في برشلونة لمدة عام آخر وخصوصاً بعد استمرار ليونيل ميسي.

وأشارت بعض التقارير إلى أن "سواريز يُفكر كذلك في إمكانية الانتقال إلى نادي أتلتيكو مدريد لكن تقارير الصحافة الإيطالية مازال لديها تأكيدات على وجود اتفاق بينه وبين اليوفي".

أوضحت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن "سواريز سوف يوقع في النهاية للفريق الأبيض والأسود في الأيام القادمة ليكون رأس الحربة المنتظر في تشكيلة المدرب أندريا بيرلو".

وحسب الصحيفة فإن "سواريز سوف يكون متواجداً يوم الخميس المقبل في مدينة بيروجيا الإيطالية لخوض اختبار اللغة الإيطالية والذي سيُمهد حصوله على جواز السفر الذي سيُمهد توقيعه مع اللا فيكيا سينيورا ".

وفي ظل تناقض التقارير بشدة حول مستقبل لويس سواريز فإن وسائل الإعلام أشارت إلى أن يوفنتوس قام بعرض حوالي 40 مليون يورو من أجل التعاقد مع ألفارو موراتا نجم أتلتيكو مدريد في حالة الإخفاق في الوصول للنجم الأوروجوياني.

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