الكاظمي وبارزاني يؤكدان أهمية اعتماد الحوار المتبادل والدستور لحل كل الملفات

2020/09/11 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

التقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الجمعة (11 أيلول 2020)، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وذلك ضمن زيارة سيادته الحالية الى الإقليم.

وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع والقضايا التي يشهدها البلد".





وأضاف، أنه "جرى طرح الملفات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، والتأكيد المشترك على أهمية توحيد الصفوف والمواقف في مواجهة التحديات الراهنة".

وشهد اللقاء بحسب البيان، "توافقاً مشتركاً وتأكيداً على أهمية اعتماد الحوار المتبادل والدستور كخيمة جامعة لحل كل الملفات، والوصول بها الى أفضل صورة تخدم الشعب العراقي بجميع مكوناته".

وأكد مكتب الكاظمي، أن " اللقاء شهد تأكيد استمرار التنسيق الأمني ضمن القوات المسلحة لمنع فلول داعش الإرهابية من النفاذ بأي صورة، وبما يؤمّن الاستقرار وعودة النازحين الكاملة، وإجراء عملية انتخابية ناجحة تكون المعبّر الحقيقي عن إرادة العراقيين واختياراتهم الديمقراطية".

وفي وقت سابق، غرد بارزاني، بشأن لقائه بالكاظمي قائلاً: "يسعدني استقبال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له صباح اليوم في اربيل .



واصلنا محادثاتنا البناءة لحل القضايا المتبقية بين إقليم كوردستان والحكومة الفيدرالية العراقية وبحثنا القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وزار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق مكتب رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني.

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