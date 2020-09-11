العتبات المقدسة في كربلاء تعد خطة طبية احترازية خاصة بزيارة الاربعين

2020/09/11 | 11:55 - المصدر: وكالة نينا

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كربلاء / نينا / استعدادا لزيارة الاربعين في محافظة كربلاء المقدسة ولاجل التحضير لتأمين الجانب الصحي في ظل جائحة كورونا ، قامت الجهات الطبية التابعة للعتبتين الحسينية والعباسية المقدستين ، بوضع الخطط الصحية والطبية اللازمة الخاصة بهذه بالزيارة ، كاجراء احترازي واستباقي لاستقبال هذه الزيارة.وقال مسؤول شعبة الشؤون الطبية الدكتور اسامة عبد الحسن لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" بتوجيه من الامانتين العامتين ، تم عقد اجتماع تحضيري مع المجاميع الطبية العاملة اضافة الى الفرق التطوعية تحضيراً للزيارة الاربعينية، تمت خلاله مناقشة ما سيتم تقديمه من خدمات طبية بالاضافة الى ما سيتخذ من اجراءات وقائية واحترازية في ظل الظرف الصحي الراهن".واضاف: "من ابرز ما تمت مناقشته الاجراءات الوقائية الخاصة بوباء كورونا التي سيتم اتباعها، وابرز الاجراءات التي ستتبع في تشخيص الحالات المصابة وفرزها بالتنسيق مع مديرية صحة كربلاء ، اضافة الى مناقشة امور اخرى ضمن هذا السياق وفي ظل هذا الظرف الاستثنائي .



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