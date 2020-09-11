عالية نصيف تكشف

2020/09/11 | 11:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / كشفت النائبة عالية نصيف عن ما وصفته بانه " اغرب ملف فساد" في وزارة الكهرباء ، يتعلق ببيع المناصب .وقالت نصيف في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان المدعو (ف.ج) اخترع طريقة جديدة من طرق الفساد تحقق الثراء السريع ، دون الحاجة للسرقة بالطرق المألوفة كالعقود والعمولات"، مبينة :" ان هذه الطريقة تتضمن استحداث دوائر وشركات عامة تابعة لوزارة الكهرباء، ثم بيع المناصب المهمة فيها لأشخاص يدفعون له عشرات ( الدفاتر ) مقابل كل منصب ".واضافت:" ان هذا الموظف استحدث اكثر من 200 مديرية وشركة فرعية في قطاعات الانتاج والنقل والتأهيل ودوائر المقر ليتمكن من بيع مناصبها "، مشيرة الى :" ان هذه المديريات والشركات التي لافائدة منها تكلف خزينة الدولة 146 مليار دولار كل خمس سنوات ".وتابعت :" ان هذه القضية تعد من اغرب قضايا الفساد والنصب والاحتيال من قبل موظف حكومي، وهذا الشخص قد يدخل موسوعة غينيس للارقام القياسية في تأسيس اكبر عدد من المؤسسات الوهمية ".واكدت ضرورة فتح سلسلة تحقيقات في هذه القضية وتشكيل لجنة لمعالجة التخريب الذي مارسه (ف.ج) والغاء الدوائر التي استحدثها والتي تكلف الدولة المليارات سنوياً "./ انتهى2

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