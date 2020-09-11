اللجنة العربية الوزارية تطالب تركيا بسحب قواتها من العراق

2020/09/11 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالتزامن مع استمرار الانتهاكات التركية للسيادة العراقية، أدانت اللجنة العربية الوزارية التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للعراق وعدد من الدول العربية.

وأكدت اللجنة خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرنس، ضم كل من العراق والأردن والسعودية والامارات والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة الجمهورية المصرية، اكدت أن الاعتداءات التركية تعد انتهاكًا جسيماً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وتمثل تهديدا للأمن القومي العربي وتسهم بتعزيز الانقسامات، مطالبة أنقرة بسحب قواتها من العراق دون قيد أو شرط، والكف عن انتهاك الحقوق بما في ذلك الحقوق المائية عبر بناء السدود على منابع نهري دجلة والفرات.

بدوره أكد العراق رغبته بضرورة حل الخلافات عبر الحوار والطرق السلمية وتجنب الحلول العسكرية.

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