2020/09/11 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#نادية_خلوف على الطرف الآخر من العالم تصفيق وورود، بينما لدينا رجم و قتل.
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#نادية_خلوف على الطرف الآخر من العالم تصفيق وورود، بينما لدينا رجم و قتل.
لم تكن حملة مي تو تهدف إلى الحديث عن التّحرش الجنسي فقط ، بل هي حركة تهدف إلى المساواة بين الجنسين، وتضم الرجال و النساء، فالرجال أيضاً يتعرضون للتحرش ، و الاغتصاب .
بالنسبة لي -ومع أني من أنصار مي تو -لكنّني أخجل من الخوض في موضوع الجنس ، رغم أنه يقال أنه نوع من العبادة عند العرب، و في مرة ضحكت فيها مع نفسي كثيراً عندما كنت أت ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مي تو بين عالمين - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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