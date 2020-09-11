مي تو بين عالمين - نادية خلوف

2020/09/11 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف على الطرف الآخر من العالم تصفيق وورود، بينما لدينا رجم و قتل.



لم تكن حملة مي تو تهدف إلى الحديث عن التّحرش الجنسي فقط ، بل هي حركة تهدف إلى المساواة بين الجنسين، وتضم الرجال و النساء، فالرجال أيضاً يتعرضون للتحرش ، و الاغتصاب .



بالنسبة لي -ومع أني من أنصار مي تو -لكنّني أخجل من الخوض في موضوع الجنس ، رغم أنه يقال أنه نوع من العبادة عند العرب، و في مرة ضحكت فيها مع نفسي كثيراً عندما كنت أت ......





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