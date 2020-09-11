2020/09/11 | 12:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 7 دقیقة

28 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

رد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على انتقادات بشأن إقامة علاقة "منسجمة" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ومع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ومع قادة دول آخرين.

ووصف ترمب هذه الانتقادت بغير العادلة.

وأضاف ترمب، في اجتماع حاشد لمؤيديه في ميتشيغان: "يقولون: إنه يتفق مع بوتين - هذا فظيع!".



وتابع ترامب: "لا، هذا جيد، إذا تمكنت من التعايش معه، فهذا جيد! إنه معجب بي، وأنا معجب به.



وهذا ليس بالأمر السيء!".

وكرر ترمب نفس القول بالنسبة لزعيم كوريا الشمالية: " يقولون، إنه يتوافق مع كيم جونغ أون، هذا أمر فظيع!" - لا، هذا جيد، أحاول إقناعهم بذلك.



هذا أمر طبيعي، تجنب الحرب وعدم البدء بها".

وعلى نفس الطريقة، تعرض ترمب للانتقاد، بسبب "التوافق" مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس الوزراء الياباني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترمب يرد على منتقديه بشأن علاقاته المنسجمة مع الزعيمين الروسي والكوري الشمالي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترمب يرد على منتقديه بشأن علاقاته المنسجمة مع الزعيمين الروسي والكوري الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).