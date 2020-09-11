الكاظمي وبارزاني يبحثان الملفات المشتركة ويؤكدان على توحيد الصفوف في الظروف الراهنة

2020/09/11 | 12:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الجمعة، مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مجمل الأوضاع والقضايا التي تشهدها البلاد.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان اليوم (11 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، انه "جرى خلال اللقاء طرح الملفات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، والتأكيد المشترك على أهمية توحيد الصفوف والمواقف في مواجهة التحديات الراهنة".

واضاف ان "اللقاء شهد توافقا مشتركا وتأكيدا على أهمية اعتماد الحوار المتبادل والدستور كخيمة جامعة لحل كل الملفات، والوصول بها الى أفضل صورة تخدم الشعب العراقي بجميع مكوناته".

وأوضح انه "تم التأكيد خلال اللقاء على استمرار التنسيق الأمني ضمن القوات المسلحة لمنع فلول داعش الإرهابية من النفاذ بأي صورة، وبما يؤمن الاستقرار وعودة النازحين الكاملة، وإجراء عملية انتخابية ناجحة تكون المعبّر الحقيقي عن إرادة العراقيين واختياراتهم الديمقراطية".

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