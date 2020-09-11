2020/09/11 | 12:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_دولية هاي كورة_ ذكرت صحيفة الماركا المدريدية إن برشلونة يحاول إبرام بعض الصفقات قبل بدء الموسم الجديد في الليجا من أجل إرضاء المدير الفني الهولندي للفريق رونالدو كوماناللآعبين المهتم بالتعاقد معهم برشلونة حالياً بحسب الماركا هم :1_ لاوتارو2_ايريك جارسيا3_ديست4_دي شيليو5_ دالوت6_ فينالدوم7_ تيجاليفيكو8_ ممفيس ديباي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ثمانية صفقات على رادار برشلونة كومان) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ثمانية صفقات على رادار برشلونة كومان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).