الصحة العراقية ترد على المشككين: جميع علاجات كورونا مقرة من الصحة العالمية

2020/09/11 | 12:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد اتهام جهات طبية لوزارة الصحة بتسبب الطرق المتبعة في علاج المصابين بالفيروس، بارتفاع أعداد الوفيات، كشفت الوزارة عن البروتوكول المتبع في علاج المصابين.

وأكدت الوزارة في بيان أن البروتوكولات العلاجية المستخدمة لمكافحة الجائحة معدة من قبل لجنة استشارية مختصة وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وهيئات الدواء والغذاء، وجميع الإجراءات يتم تحديثها حسب الضوابط العالمية.

وأشار البيان إلى أن العلاجات المستخدمة لها تأثيرات فعالة وجيدة بحسب الضوابط العالمية وليس لها تأثير على أعداد الوفيات، لافتا إلى أن ما تم إشاعته بشأن تسبب هذه العلاجات بارتفاع الوفيات هي جزء من حملة هدفها إرباك عمل الوزارة والمؤسسات الصحية في هذا الظرف الصعب.

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