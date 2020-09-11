ضبط مخالفتين في منفذين حدوديين

2020/09/11 | 12:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيأة المنافذ الحدودية / منفذ ميناء أم قصر الجنوبي في محافظة البصرة من ضبط حاوية حجم 40 قدماً محملة بمواد مختلفة (مواد منزلية بلاستك، شامبو ، ادوات احتياطية للسيارات، ملابس، علب هدايا، مفرغة هواء) من مناشئ متعددة بحمولة إجمالية (944 كارتوناً) بوزن (61 طناً و 250كغم) والمنجزة معاملتها الكمركية من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي.

واضافت الهيأة في بيان تلقت “تقدم”، إنه “تم ضبط الحاوية خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا بعد تدقيق معاملتها ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين أن وجود (100) قطعة مفرغة هواء و(8 اطنان شامبو)و (7 اطنان و650كغم) صابون سائل وباقي المواد المذكورة في المعاملة الكمركية لا وجود لها من ضمن محتويات الحاوية تهربا من دفع الرسوم الكمركية لان باقي المواد أقل رسماً من المواد الموجودة فعليا ، مما سبب هدرٱ بالمال العام وعدم دفع الرسوم وفقاً للضوابط والتعليمات”.

وبينت انه “تم إحالة ما تم ضبطه إلى القاضي المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملة الكمركية في المنفذ الحدودي”.

وتابعت انه “في منفذ القائم الحدودي بعد تدقيق المعاملة الكمركية لعجلة محملة بمادة (البصل) تبين انتهاء فترة تعهد المستورد بجلب إجازة الاستيراد الخاصة للبضاعة وتجاوزها فترة (10) ايام المقررة لذلك، وإحالتها للجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم بصددها”.

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