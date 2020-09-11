ألمانيا تمدد مهمة قواتها ضمن التحالف الدولي ضد داعش في العراق لغاية 2022

2020/09/11 | 12:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، ان حكومة بلادها قررت تمديد تفويض انتشار قواتها في اطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.

ونشرت الوزارة بيانا على موقعها الرسمي، أشارت فيه الى تمديد الحكومة الألمانية تفويض عمل القوات ضمن التحالف وبعثة الناتو، لغاية شهر كانون الثاني من عام الفين واثنين وعشرين، مبينة ان القرار جاء على خلفية استمرار التهديد الذي يمثله تنظيم داعش الإرهابي على كل من العراق وسوريا، وقيامه بإعادة تنظيم نفسه.

وأكد البيان ان عودة التنظيم الإرهابي سيكون له عواقب بعيدة المدى على المنطقة وآثار على الأمن في أوروبا، مضيفا ان القوات الألمانية ستعمل على دعم القوات العراقية لزيادة قدراتها، وتمكينها من تولي الحفاظ على الأمن في بلادها.

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