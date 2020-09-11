عمليات ’نزع السلاح’.. القوات العراقية تنفذ إنزالاً في الأهوار (صور)

2020/09/11 | 12:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، عن تنفيذ قوات الرد السريع إنزال في اهوار ميسان ضمن حملة نزع السلاح وملاحقة المطلوبين.



وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (11 ايلول 2020)، انه "يواصل ابطال الرد السريع عملية نزع السلاح والقاء القبض على المطلوبين للقضاء، حيث نفذ الشجعان في فوج الاستطلاع إنزال في اهوار ميسان بالاشتراك مع اللواء الاول واللواء الرابع بواسطة وأسناد طيران الجيش".

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