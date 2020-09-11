بالصور.. قوات الرد السريع تنفذ إنزالا جويا بأهوار ميسان ضمن عمليات نزع السلاح

2020/09/11 | 12:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ميسان

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، تنفيذ قوات الرد السريع إنزالا جويا بأهوار محافظة ميسان ضمن عمليات نزع السلاح.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "ابطال الرد السريع يواصلون عملية نزع السلاح والقاء القبض على المطلوبين للقضاء، حيث نفذ الشجعان في فوج الاستطلاع إنزال في اهوار ميسان بالاشتراك مع اللواء الاول واللواء الرابع بواسطة وإسناد طيران الجيش".

وأدرجت الخلية عدداً من الصور، أظهرت فيها عملية الإنزال الجوي في أهوار محافظة ميسان.

ويوم أمس، أعلنت خلية الإعلام الأمني، مواصلة فرقة الرد السريع بعمليات نزع السلاح غير المرخص في محافظة ميسان.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرقة الرد السريع ولليوم الرابع على التوالي، تواصل عمليات نزع السلاح غير المرخص في ناحية السلام وناحية العدل في محافظة ميسان".

وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت العمليات المشتركة، انطلاق عملية أمنية في محافظات كركوك والموصل وميسان وديالى.

ونقلت قناة العراقية شبه الرسمية، أن "العمليات المشتركة شرعت بواجب تفتيش لملاحقة المطلوبين في الحويجة، فيما شرعت عمليات غرب نينوى بواجب تفتيش وتطهير قرية عين الحصان جنوبي الموصل".

واضافت أن "الرد السريع شرع بتفتيش ناحيتي العدل والسلام في ميسان لمصادرة الأسلحة غير المرخصة، فيما انطلقت عملية أمنية أخرى لتطهير مناطق زور نهر ديالى".

ويوم الأحد (06 أيلول 2020)، قال المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العمليات التي جرت سابقاً كان مخططاً لها وفق المعلومات الاستخبارية والأمنية، وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، حيث قامت العمليات المشتركة بإعداد الخطط من أجل حصر السلاح بيد الدولة".

وبين الخفاجي آنذاك، أن "العمليات مستمرة ولن تتوقف، وقد يكون التحرك الجديد بعد يومين أو ثلاثة نحو هدف معين واتجاه معين"، مؤكداً أن "العمليات لا تتوقف لحين حصر السلاح بيد الدولة، وعدم إعطاء الفرصة لغير المنضبطين بالتعامل مع الاسلحة وتهديد السلم المجتمعي".

وشدد قائلاً: "في حال وجود أية معارضة في تسليم السلاح، فالقوات الامنية المسلحة قادرة على الوقوف بوجه من يحاول ممارسة دور الدولة بدلاً عن الدولة".

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