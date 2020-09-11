الزراعة النيابية: عودة طيران مكافحة الآفات بات ضرورة ملحة

2020/09/11 | 13:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري اهمية عودة اسطول طيران مكافحة الافات الزراعية للعمل خلال الفترة النقبلة.

وقال في بيان صحفي ان : عودة طيران مكافحة الافات بات ضرورة ملحة لدعم الانتاح الزراعي وزيادته.

واضاف الشمري ان على الجهات المعنية البدا الفوري بصيانة الطائرات الخاصة لهذا الغرض والكشف عن حاجاتها من قطع غيار ومعدات خاصة من اجل عودتها السريعة للمكافحة.

وشدد على اهمية هذا الامر خاصة وان كثرة الافات الزراعية وخاصة التي تصيب النخيل بات امرا مقلقا من الضروري القضاء عليها عبر المكافحة الجوية".

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