النزاهة تضبط متهمين بجباية الأموال من المواطنين في إحدى سيطرات قضاء الدجيل

2020/09/11 | 13:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة عن ضبط عدد من المتهمين بجباية الأموال في إحدى سيطرات قضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين.

الهيئة أكدت في بيان أن عملية الضبط تمت بموجب مذكرة قضائية بعد تلقي مكتب صلاح الدين معلومات أفادت بإقدام مجموعة من المتهمين بجباية أموال من المواطنين بدون سند قانوني في سيطرة الشيخ إبراهيم بقضاء الدجيل في المحافظة، مشيرة إلى ضبط ثلاثة متهمين متلبسين بالجرم المشهود أثناء استحصالهم أموال من أصحاب سيارات الحمل، فيما تمت إحالة المتهمين مع المبرزات المضبوطة إلى قاضي التحقيق وفق أحكام المادة ثلاثمئة وأربعين من قانون العقوبات.

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